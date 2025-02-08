Возле офиса фонда "Вернись живым" нашли кошку в рюкзаке с билетом в Кривой Рог
Сотрудники благотворительного фонда "Вернись живым" и Укрзализныци оказались в эпицентре настоящей детективной истории. Они способствовали воссоединению кошки Карины с ее владельцами.
На прошлой неделе работники фонда обнаружили возле офиса рюкзак. В нем сидела кошка с билетом на поезд "Киев – Кривой Рог", передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Как искали хозяев Карины
На помощь пришли железнодорожники. Они пытались по бумажным перевозочным документом на животное найти его хозяев. Впрочем, сделать это было непросто, ведь в документе не указываются данные владельца. К поискам привлекли местные Fb-группы Кривого Рога. В конце концов, удалось выйти на нужных людей. Им задали несколько особых вопросов о животном, и таким образом убедились, что это настоящие владельцы кошки – подкидыша по имени Карина.
Сейчас животное уже вернулось домой.
Кошка Карина в фонде "Вернись живым" / Фото Facebook-страница Укрзализныци
К слову, в Винницкой области отравили собаку-волонтера Джесси, которая собрала 100 тысяч гривен на ВСУ. Джесси удалось спасти благодаря быстрому вмешательству ветеринара. Сейчас собака постепенно восстанавливается после отравления.