Сквер планируют разместить в Печерском районе. За принятие решения проголосовали 69 депутатов на последнем пленарном заседании Киевского городского совета.
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Инициатор проекта – заместитель мэра и секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко напомнил, что Дмитрий Коцюбайло героически погиб в боях за Бахмут.
В войне за Украину мы теряем лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как смелый и мужественный боец, настоящий патриот и защитник своего государства. Он сражался за Украину и вел за собой людей. В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержанные электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города,
– подчеркнул Бондаренко.
Отметим, звание Героя Украины Дмитрий Коцюбайло получил от президента Владимира Зеленского в 2021 году. Тогда "Да Винчи" стал первым добровольцем, которого наградили таким званием прижизненно.
Что известно о пути "Да Винчи" на войне
- В 2014 году после событий на Майдане Дмитрий Коцюбайло присоединился к составу Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и пошел добровольцем на фронт. В тот период Россия уже незаконно оккупировала Крым и часть Донбасса.
- Также с 2014 года "Да Винчи" командовал взводом добровольцев, год позже – ротой. Коцюбайло получил ранения в Песках, однако спустя 3 месяца вернулся на фронт.
- В марте 2016 года он стал командиром 1 отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК "Правого сектора".
Дмитрий Коцюбайло отдал свою жизнь, защищая Бахмут, и погиб в бою 7 марта 2023 года. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.