Сквер планують розташувати у Печерському районі. За ухвалення рішення проголосували 69 депутатів на останньому пленарному засіданні Київської міської ради.

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Ініціатор проєкту – заступник мера та секретар Київської міськради Володимир Бондаренко нагадав, що Дмитро Коцюбайло героїчно загинув у боях за Бахмут.

У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий та мужній боєць, справжній патріот та захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей. У березні цього року тисячі українців прощались із Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста,

– підкреслив Бондаренко.

Зауважимо, звання Героя України Дмитро Коцюбайло отримав від президента Володимира Зеленського у 2021 році. Тоді "Да Вінчі" став першим добровольцем, якого нагородили таким званням прижиттєво.

Що відомо про шлях "Да Вінчі" на війні

У 2014 році, після подій на Майдані, Дмитро Коцюбайло приєднався до складу Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та пішов добровольцем на фронт. У той період Росія вже незаконно окупувала Крим і частину Донбасу.

Також з 2014 року "Да Вінчі" командував взводом добровольців, рік пізніше – ротою. Коцюбайло отримав поранення в Пісках, проте через 3 місяці повернувся на фронт.

У березні 2016 року він став командиром 1 окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правого сектору".

Дмитро Коцюбайло віддав своє життя захищаючи Бахмут, і загинув у бою 7 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.