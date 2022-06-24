В Киеве суд наложил арест на здание "Росатома"

Суд арестовал здание в центре Киева, принадлежащее российскому производителю ядерного топлива "Росатома". Ее площадь составляет почти тысячу квадратных метров, а цена – более 30 миллионов гривен.

Суд с помощью Офиса генпрокурора наложил арест на здание, принадлежащее российскому производителю ядерного топлива, подчиненному "Росатому". Так, российская компания не сможет вывести активы или переоформить права собственности.

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Прокуроры проводят досудебное расследование по факту финансирования военной злости России. В частности, пытаются выявить активы, размещенные на территории Украины и принадлежащие государству-агрессору.

Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива – акционерное общество, созданное указом президента России и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, владеет зданием, расположенным на столичном Подоле.

В частности Офис генпрокурора обнаружил здание площадью 928,1 квадратных метров в историческом центре Киева стоимостью более 30 миллионов гривен.



В полиции показали арестованное здание "Росатома"

При этом сведения о праве собственности на это здание с целью его сокрытия в Госреестр не вносились. Они отражались в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности.

Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следователя судьи Печерского районного суда Киева наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче здания в управление АРМА.

Похожие случаи с российскими компаниями

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Один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявший материалы в Украину и за границу, принадлежит лицам из окружения Владимира Путина. Они причастны к финансированию псевдореспублика на оккупированной территории.

СБУ заблокировала деятельность компании, работавшей в столице и финансировавшей так называемую "ДНР". Средства оккупантам поступали в виде "налогов". В общей сложности бизнесмены профинансировали врага на 8 миллионов гривен.

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