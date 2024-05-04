Об этом заявили в Воздушных силах в 15:32. Что уже известно, передает 24 Канал.
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На столицу летела скоростная цель
Около 15:30 в Киеве объявили тревогу. Воздушные силы сообщили, что на столицу направляется скоростная цель.
Уже через несколько минут мониторинговые группы написали, что крылатая ракета прекратила существование в пределах области.
В 15:39 КГГА сообщила об отбое тревоги.
В Одессе прогремел взрыв
Заметим, что перед этим, около 15 часов, в Одессе слышали взрыв. Накануне Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.
Россия второй раз за день ударила по Харькову
- Заметим, что бойцы Путина продолжают терроризировать мирное население Украины накануне Пасхи. Так, оккупанты в очередной раз нанесли удары по Харькову.
- Ночью враг атаковал город "Шахедами". Были два прилета по гражданской инфраструктуре.
- Игорь Терехов сообщил, что на месте одного из попаданий вспыхнул масштабный пожар.
- В результате российской атаки пострадали три человека, в частности, ребенок.
- Уже в 14:34 городской голова написал: "Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях – возможны еще пуски КАБов на город".