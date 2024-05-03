По словам Андрея Райковича, к сожалению, известно о поражении инфраструктуры в Кропивницком районе. Также есть раненый мужчина.
Смотрите также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо
Удар по району
Андрей Райкович сообщил, что в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.
Серьезное ранение получил мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь. Все соответствующие службы работают на месте происшествия,
– сообщил председатель ОВА.
Последний раз воздушную тревогу в Кировоградской области объявляли в 17:46. Она длилась менее часа – до 18:20.
Ракетные атаки на Украину
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал возможные ракетные атаки оккупантов на Пасху. По его словам, нельзя исключать то, что Кремль захочет испортить праздник украинцам. В то же время Воздушные силы готовы к отражению атак. Однако осторожным стоит быть всегда – не зависимо от того, Пасха это, или нет.
- Отметим, что ранее в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегли о возможных провокациях врага во время Пасхальных праздников, в частности там отметили, что есть вероятность ракетных обстрелов.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также высказался о возможности ракетных атак 9 мая. Он пояснил, что Россия будет пытаться для своей пропаганды показать какую-то картинку. Поэтому надо быть осторожными в "день победы". В то же время Подоляк отметил, что для Украины нет никакого 9 мая. Есть только 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.