В этот период украинцам нужно быть особенно осторожными и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом в интервью 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Россия будет делать то, что и всегда

В период "дня победы" страна-агрессор будет делать все то же самое, что и вчера, сегодня и завтра – максимально цинично атаковать Украину и гражданское население. Пока глобальный мир не остановит Россию силовым ответом, Путин будет делать то, за что не получает наказания.

Россия будет пытаться для своей пропаганды показать какую-то картинку. Надо быть осторожными и в эти дни, и в любые другие. Реагировать на сигналы воздушной тревоги,

– сказал Подоляк.

Советник председателя ОПУ заметил, что для украинцев не существует никакого 9 мая. Как для всей Европы, так и для Украины есть 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Важно! Ранее украинцы праздновали так называемый "день победы" вместе с Россией и другими государствами "совка" 9 мая. Но 12 мая 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

"Я все еще слышу вопрос, а почему вы не можете договориться с Россией? А как можно договориться? Тебе нож в горло хотят всунуть, а ты должен договориться. Ты должен отбить нож и нанести сокрушительный удар в челюсти. После этого надеть наручники и отправить этого человека как можно дальше. Россия хочет убивать и 9 мая также", – добавил Подоляк.

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