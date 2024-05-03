В этот период украинцам нужно быть особенно осторожными и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом в интервью 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Россия будет делать то, что и всегда
В период "дня победы" страна-агрессор будет делать все то же самое, что и вчера, сегодня и завтра – максимально цинично атаковать Украину и гражданское население. Пока глобальный мир не остановит Россию силовым ответом, Путин будет делать то, за что не получает наказания.
Россия будет пытаться для своей пропаганды показать какую-то картинку. Надо быть осторожными и в эти дни, и в любые другие. Реагировать на сигналы воздушной тревоги,
– сказал Подоляк.
Советник председателя ОПУ заметил, что для украинцев не существует никакого 9 мая. Как для всей Европы, так и для Украины есть 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Я все еще слышу вопрос, а почему вы не можете договориться с Россией? А как можно договориться? Тебе нож в горло хотят всунуть, а ты должен договориться. Ты должен отбить нож и нанести сокрушительный удар в челюсти. После этого надеть наручники и отправить этого человека как можно дальше. Россия хочет убивать и 9 мая также", – добавил Подоляк.
Празднование "дня победы" в России
- 9 мая уже боятся и сами россияне. Ведь в Москве в этом году даже отменили проведение шествия "бессмертный полк". Однако акцию планируют провести онлайн. Оккупанты говорят, что не будут проводить торжественное мероприятие якобы из-за "угрозы общественной безопасности".
- Более того, "бессмертный полк" отменили в других регионах страны-агрессора. В частности, в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.
- На самом деле Кремль боится, что из-за скопления людей в регионах могут возникнуть определенные инциденты. Например, в Томске или Пензе люди вдруг пойдут с портретами погибших на "сво".