У цей період українцям потрібно бути особливо обережними й в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Росія робитиме те, що й завжди

У період "дня побєди" країна-агресор робитиме все те ж саме, що й вчора, сьогодні й завтра – максимально цинічно атакувати Україну та цивільне населення. Поки глобальний світ не зупинить Росію силовою відповіддю, Путін буде робити те, за що не отримує покарання.

Росія намагатиметься для своєї пропаганди показати якусь картинку. Треба бути обережними й в ці дні, й в будь-які інші. Реагувати на сигнали повітряної тривоги,

– мовив Подоляк.

Радник голови ОПУ зауважив, що для українців не існує ніякого 9 травня. Як для всієї Європи, так і для України є 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Важливо! Раніше українці святкували так званий "день побєди" разом з Росією та іншими державами "совка" 9 травня. Але 12 травня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає запровадження 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

"Я все ще чую питання, а чому ви не можете домовитися з Росією? А як можна домовитися? Тобі ножа в горлянку хочуть всунути, а ти маєш домовитись. Ти маєш відбити ножа і завдати нищівного удару в щелепи. Після цього вдягнути кайданки й відправити цю людину якомога далі. Росія хоче вбивати й 9 травня також", – додав Подоляк.

Святкування "дня побєди" у Росії