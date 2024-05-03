За словами Андрія Райковича, на жаль, відомо про ураження інфраструктури у Кропивницькому районі. Також є поранений чоловік.
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Удар по району
Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.
Серйозне поранення отримав чоловік 1952 року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Всі відповідні служби працюють на місці події,
– повідомив голова ОВА.
Востаннє повітряну тривогу в Кіровоградській області оголошували о 17:46. Вона тривала менш як годину – до 18:20.
Ракетні атаки на Україну
- Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував можливі ракетні атаки окупантів на Великдень. За його словами, не можна виключати те, що Кремль захоче зіпсувати свято українцям. Водночас Повітряні сили готові до відбиття атак. Проте обережним варто бути завжди – не залежно від того, Великдень це, чи ні.
- Зазначимо, що раніше у Центрі протидії дезінформації РНБО України застерегли щодо можливих провокацій ворога під час Великодніх свят, зокрема там зазначили, що є імовірність ракетних обстрілів.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також висловився щодо можливості ракетних атак 9 травня. Він пояснив, що Росія намагатиметься для своєї пропаганди показати якусь картинку. Тому треба бути обережними у "день побєди". Водночас Подоляк зауважив, що для України немає ніякого 9 травня. Є лише 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.