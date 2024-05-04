Про це заявили в Повітряних силах о 15:32. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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На столицю летіла швидкісна ціль

Близько 15:30 у Києві оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили, що на столицю прямує швидкісна ціль.

Уже через кілька хвилин моніторингові групи написали, що крилата ракета припинила існування в межах області.

О 15:39 КМДА повідомила про відбій тривоги.

В Одесі прогримів вибух

Зауважимо, що перед цим, близько 15 години, в Одесі чули вибух. Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

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