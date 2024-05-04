Про це заявили в Повітряних силах о 15:32. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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На столицю летіла швидкісна ціль
Близько 15:30 у Києві оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили, що на столицю прямує швидкісна ціль.
Уже через кілька хвилин моніторингові групи написали, що крилата ракета припинила існування в межах області.
О 15:39 КМДА повідомила про відбій тривоги.
В Одесі прогримів вибух
Зауважимо, що перед цим, близько 15 години, в Одесі чули вибух. Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.
Росія вдруге за день вдарила по Харкову
- Зауважимо, що бійці Путіна продовжують тероризувати мирне населення України напередодні Великодня. Так, окупанти вкотре завдали ударів по Харкову.
- Вночі ворог атакував місто "Шахедами". Були два прильоти по цивільній інфраструктурі.
- Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з влучань спалахнула масштабна пожежа.
- Внаслідок російської атаки постраждали троє людей, зокрема, дитина.
- Вже о 14:34 міський голова написав: "Попередньо, удар завдано по Харкову. Будьте обережні й перебувайте в укриттях – можливі ще пуски КАБів на місто".