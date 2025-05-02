В Киеве была тревога, в области взрывы – работает ПВО

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе ночью 2 мая. Власти сообщили о работе ПВО в регионе.

Перед этим воздушную тревогу объявили и в Киеве. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи "Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах на Киевщине ночью 2 мая

В Украине ночью 2 мая продолжается воздушная тревога из-за "Шахэды" в ряде областей, в основном северных. В Киевской она с 02:29, в самом Киеве – с 04:35 (в 04:50 там объявили отбой).

Киевская власть как раз в это время сообщила, что в области работают силы Противовоздушной обороны.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Воздушные силы ранее сообщали о передвижении ударных БПЛА в сторону Киевской области. Мониторинговые сообщества насчитывали их до двух десятков.

Чуть раньше воздушной атаке подверглось Запорожье. Там возникли пожары, повреждены жилой дом, учебное заведение и инфраструктура. Из-под завалов спасли 2 мужчин, всего в городе более десятка пострадавших.

Примечательно, что одновременно с этим продолжается массированный налет дронов и, возможно, ракет на оккупированный Крым. Паблики оккупантов жалуются, что такого количества взрывов не слышали очень давно.

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