Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на полицию Киева. Сейчас ведущую госпитализировали с ранениями.

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В студии радио прогремел взрыв

Около 10:50 в воскресенье, 19 января, ведущая канала во время эфира взяла в руки боеприпас. Женщина начала манипулировать им в руках, в результате чего он сдетонировал. Инцидент произошел в Печерском районе Киева.

Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали.

"Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что инцидент произошел в студии радио "Армия FM". Женщина взяла в руки донный взрыватель "ВП-9", который в студию принес один из приглашенных гостей военнослужащих, как использованный макет боеприпаса.

В СМИ также сообщают, что женщина получила осколочные ранения руки и живота и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Медики оценивают ее состояние как стабильное.

В полиции добавили, что по данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, днями ранее на паркинге в Днепровском районе Киева прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденную пластиковую бутылку с остатками вещества, которая вероятно и вызвала взрыв.

Во время проверки полицейские установили, что к взрыву причастны двое несовершеннолетних жителей столицы. Так, 15-летние парни ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая после взорвалась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, недавно в Волынской области взорвалась граната. В результате инцидента ранения получили два человека. Их госпитализировали. При каких условиях сдетонировал боеприпас – неизвестно.

В Киевской области в конце декабря мужчина бросил гранату в сестру и знакомых, которые были в доме. Мужчина взорвал гранату во время конфликта. В результате взрыва пострадали два человека. Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении.