В Киеве – ухудшение качества воздуха: жителям столицы дали советы

В Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха. Уровень загрязненности – высокий.

Такие данные предоставлены по состоянию на 16:00 16 июля. Причиной временного ухудшения состояния воздуха, вероятно, стали метеорологические условия.

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Низкая скорость ветра повлияла на качество воздуха

Среди причин, которые могли повлиять на качество воздуха, – очень низкая скорость ветра. Это способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"На всех пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдается превышение предельно допустимой концентрации озона, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу Архитектора Вербицкого, 26 наблюдается превышение предельно допустимой концентрации сероводорода", – говорят в КГГА.

На правом берегу общий индекс качества воздуха – 89 – 92. На левом берегу – 100. Это соответствует высокому и очень высокому уровню загрязненности соответственно.

Киевлянам до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют: