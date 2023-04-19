Яркая вспышка в Киеве: в пределах столицы, вероятно, упал спутник NASA, – КГВА
Источник:КГВА
Вечером 19 апреля жители столицы видели необычно яркую вспышку. Причиной тому вероятно стало падение спутника NASA.
Именно поэтому в Киеве сработали сирены. Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.
Напомним Над Киевом была яркая вспышка: объявляли тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили через спутник
Сергей Попко сообщил, что воздушный объект, упавший в пределах столицы, вызвал яркую вспышку. Его, к слову, начали бурно обсуждать в сети. Падение произошло около 22:00.
Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков – была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала,
– сообщил Попко.
В то же время в комментарии Суспільному представителю Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату заявил, что по состоянию на 23:30 информацию о падении спутника подтвердить не могут, но обстоятельства происшествия выясняют.
Однако стоит отметить, что почти одновременно с жителями Киева, вспышку видели и в Беларуси, в частности, в Гомеле.
Действительно мог упасть спутник NASA
Яркая вспышка в Киеве действительно совпала во время ориентировочного падения спутника RHESS, который еще в 2018 году NASA вывела из эксплуатации. Однако эксперты и исследователи уверяют, что обломки спутника, который 5 лет бродил в открытом космосе, упали в Тихий океан поближе к берегам Южной Америки.
Поэтому среди других версий события в Киеве – болид, то есть большой метеор.