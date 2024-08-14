В Киеве в кафе могли взорвать гранату, на место направляются службы
В одном из кафе на улице Рейтарской взорвали гранату. На место происшествия выехали экстренные службы.
О случае сообщил мэр города Виталий Кличко в 20:49.
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Что известно об инциденте
Вечером в кафе на Рейтарской прогремел взрыв.
На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место,
– написал Кличко.
К счастью, впоследствии оказалось, что граната была учебной. Пострадавших или разрушений нет. Из последствий только дымовая завеса.
Журналистка Кристина Бердинских сообщила, что на момент взрыва находилась в этом кафе. Говорится о кафе "Зигзаг".
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Написала статью, и пошла после работы в бар "Зигзаг" на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а потом в баре взорвалась учебная граната. Ну такое себе впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция,
– написала она.
Сейчас ситуация в кафе под контролем.