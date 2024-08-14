В Киеве в кафе могли взорвать гранату, на место направляются службы

В одном из кафе на улице Рейтарской взорвали гранату. На место происшествия выехали экстренные службы.

О случае сообщил мэр города Виталий Кличко в 20:49.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв

Что известно об инциденте

Вечером в кафе на Рейтарской прогремел взрыв.

На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место,

– написал Кличко.

К счастью, впоследствии оказалось, что граната была учебной. Пострадавших или разрушений нет. Из последствий только дымовая завеса.

Журналистка Кристина Бердинских сообщила, что на момент взрыва находилась в этом кафе. Говорится о кафе "Зигзаг".

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Написала статью, и пошла после работы в бар "Зигзаг" на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а потом в баре взорвалась учебная граната. Ну такое себе впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция,

– написала она.

Сейчас ситуация в кафе под контролем.