В ночь на 20 декабря захватчики атаковали столицу дронами. Те заходили на город в несколько минут. На территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 квадратных метров, передает 24 Канал со ссылкой на городские власти.
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Ракетная атака на Киев
Утром уже враг начал обстреливать Киев ракетами. Около 06:40 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Затем Воздушные силы сообщали о движении скоростных целей в направлении столицы. В Киеве раздалась серия взрывов.
Мониторинговые каналы пишут, что город оказался под ударом баллистики и "Кинжалов"
В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Там также повреждены газовая труба, офисное здание и дорожное покрытие. Известно о 2 раненых, госпитализированных.
Также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу недостроя. Пожары возникли в Соломенском и Шевченковском районах.