Киев идет под воду: жители столицы пересаживаются на лодки и каяки

Киев постепенно превращается в Венецию из-за того, что в реках поднялся уровень воды. Под воду идет набережная столицы Украины.

В сети сообщают, что набережная столицы ушла под воду, пишет 24 Канал. Также в плену воды оказался Гидропарк и Броварской проспект.

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Под воду пошли Гидропарк и Броварской проспект

Затопленным оказался и столичный парк развлечений X-park. Некоторые люди с энтузиазмом подошли к ситуации и предпочли передвигаться на каяках.

В Киеве передвигаются на каяках: видео

В сети публикуют видео, как передвигаются по затопленному Киеву

Смотрите видео, как в Киеве затопило набережную

Киевская область и Украина страдают от воды

В Киевской области спасатели оказывают помощь гражданскому населению во время подтопления домовладений. В частности, 15 апреля в ГСЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь местному населению в селе Погребы.

В деревне под воду пошло частное домовладение. Семья в составе проживающих там трех человек нуждалась в помощи. С помощью резиновой лодки, как сообщили спасатели, все члены семьи были успешно освобождены из затопленного дома и доставлены в сушу.

По состоянию на 18:00 15 апреля на территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. Спасателями постоянно осуществляется мониторинг повышения уровня воды, личный состав привлекаются к оказанию помощи гражданам.

Также в результате поднятия уровня воды в реке Десна, в Броварском районе подтоплено село Погребы Зазимской территориальной общины. Спасателями проведена эвакуация семьи, в том числе двое взрослых, двое детей и собачка, которые оказались заблокированными в рамках своего домовладения в результате разлива реки ночью.

В общей сложности подтоплено более 10 приусадебных участков.

В ГСЧС сообщили, по состоянию на 16 апреля остаются подтоплены 916 домохозяйств, подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10747 га сельхозугодий.