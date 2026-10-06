Северный мост в Киеве восстановили после атаки 4 октября, – КГГА

В столице завершили ремонтные работы на Северном мосту через Днепр, который недавно пострадал от вражеского обстрела. Специалисты отремонтировали дорожное покрытие и укрепили ключевые элементы конструкции.

Об успешном завершении работ сообщили в КГГА.

Что известно об отказе от переправы?

По данным местных властей, мостовики не только заасфальтировали поврежденный участок, но и восстановили детали, соединяющие части моста. Это позволило вернуть сооружению необходимую прочность и стойкость.

Что предшествовало ремонту?

Российские войска нанесли удар по Северному мосту утром 4 октября. Тогда в результате атаки пострадали два человека, а движение транспорта по переправе пришлось существенно ограничить.

В последние дни оккупанты целенаправленно наносят удары по инфраструктуре столицы, пытаясь затруднить логистику между левым и правым берегами Днепра.

Из-за постоянных угроз и повреждений власти изменили режим движения большинства киевских мостов во время воздушных тревог.

Чтобы избежать транспортного коллапса, правительство уже разрабатывает альтернативные маршруты. Как ранее сообщалось на нашем сайте, среди возможных вариантов рассматривают сооружение понтонных переправ и даже строительство подземного туннеля под рекой в долгосрочной перспективе.

Есть ли риск полного разрушения мостов в Киеве?

По данным Института изучения войны (ISW), систематические удары по киевским мостам могут быть направлены на усложнение экономической деятельности и создание дополнительных проблем для гражданского населения.

В то же время эксперты отмечают, что полное уничтожение другого атакованного россиянами моста – Южного – маловероятно. Однако повреждение отдельных конструкций может ограничить эксплуатацию сооружения и требовать дополнительных проверок и ремонтных работ.