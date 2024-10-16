В Киеве возле метро Зверинецкая вспыхнул автомобиль возле метро Звиринецкая

Чрезвычайная ситуация произошла в Киеве возле одной из станций метро. Там загорелось авто.

Об инциденте в столице сообщает телеканал "Мы – Украина".

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Пожар в Киеве

Поздно вечером 16 октября в сети появилось видео, на котором зафиксирована машина, охваченная огнем. По сообщению СМИ, автомобиль вспыхнул возле станции метро Зверинецкая. Пожар впоследствии удалось оперативно ликвидировать.

На месте работают спасатели и полиция. Подробности и причины инцидента устанавливаются.

Авто пылает возле метро в столице: смотрите видео

К слову, масштабный пожар произошел на автобусном заводе во Львове. Огонь охватил около 1500 квадратных метров территории. Пожар тушили 88 спасателей на 17 пожарных машинах. Пострадавших нет.