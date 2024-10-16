Про інцидент у столиці повідомляє телеканал "Ми – Україна".

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Пожежа у Києві

Пізно увечері 16 жовтня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксована машина, охоплена вогнем. За повідомлення ЗМІ, автомобіль спалахнув біля станції метро Звіринецька. Пожежу згодом вдалося оперативно ліквідувати.

На місці працюють рятувальники та поліція. Подробиці та причини інциденту наразі встановлюються.

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До слова, масштабна пожежа сталася на автобусному заводі у Львові. Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів території. Пожежу гасили 88 рятувальників на 17 пожежних машинах. Постраждалих немає.