Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. До этого в столице ночью работала ПВО.

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В каком районе обнаружили обломки вражеского беспилотника

Виталий Кличко написал, что в Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БПЛА. По словам городского головы, все необходимые службы работают на месте.

До этого городской голова Киева сообщал в 04:42, что на Оболони работали силы ПВО. Он также отмечал, что несколько вражеских беспилотников находились над столицей и возле нее, поэтому призвал граждан оставаться в укрытиях.

К слову, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказывал, что во время ночной атаки барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Генерал отмечал, что противовоздушная оборона обезвредила все дроны, которые заходили в столицу. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

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