Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. До цього у столиці вночі працювала ППО.

До теми Вночі росіяни атакували 73 "Шахедами" та 3 ракетами: скільки вдалося збити

У якому районі виявили уламки ворожого безпілотника

Віталій Кличко написав, що в Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. За словами міського голови, всі необхідні служби працюють на місці.

До цього міський голова Києва повідомляв о 04:42, що на Оболоні працювали сили ППО. Він також зазначав, що кілька ворожих безпілотників перебували над столицею та біля неї, тому закликав громадян залишатися в укриттях.

До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповідав, що під час нічної атаки баражувальні боєприпаси заходили вночі, хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Генерал наголошував, що протиповітряна оборона знешкодила всі дрони, які заходили у столицю. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.