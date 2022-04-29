В Киеве возобновило работу посольство Нидерландов, – глава МИД

Нидерланские дипломаты 29 апреля возобновили свою работу в Киеве. Посол Йеннес де Мол вместе с командой намерен тесно сотрудничать с украинскими властями.

При этом консульский отдел пока остается закрытым. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра перед еженедельным заседанием правительства.

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Отмечается, что незадолго до полномасштабного вторжения России посольство переехало во Львов. В настоящее время небольшая часть персонала может снова вернуться в столицу Украины.

Посольство – важно, потому что есть тесное сотрудничество. Нидерланды оказывают гуманитарную и военную помощь. Мы объединили усилия с другими странами, которые уже вернули сотрудников посольства в Киев.

– сказал глава МИД.

"Это никогда не бывает без риска, но мы считаем это правильным шагом", – добавил Вопке Гукстра.

В то же время в министерстве отметили, что рекомендация относительно поездок в Украину сейчас "красная".

Дипломаты возвращаются в Киев

Посольство Австрии возобновило работу в Киеве, дипломаты уже вернулись к своим обязанностям.

Сотрудники посольства США вернулись во Львов и готовятся к восстановлению в столице.

Нидерланды перенесли деятельность своего посольства во Львов еще 20 февраля.

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