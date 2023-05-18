В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается черный столб дыма
В Днепровском районе Киева вечером 18 мая загорелся масштабный пожар. Спасатели уже прибыли.
В ГСЧС Украины в комментарии 24 Канала подтвердили факт пожара. Сообщили, что произошло возгорание трансформаторной подстанции.
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На месте пожара уже работают спасатели. В сети люди делятся фотографиями и видео с места пожара.
Пожар в Киеве: смотрите видео из сети
Пожар в Вышгородском районе
В Киевской области в Вышгородском районе 15 мая разгорелся пожар. Сообщили, что огонь разгорелся в лесном массиве. Данных о пострадавших, к счастью, не было.
Чтобы ликвидировать огонь, привлекли 25 человек и 7 единиц техники, из которых от ГСЧС – 15 спасателей и 4 единицы техники.
Огонь в районе Караваевых дач
Кроме того, утром 9 мая жители Киева заметили черный столб дыма, поднимавшийся над одним из районов украинской столицы. Люди испугались и даже предположили, что был "прилет". В то же время в ГСЧС Украины оперативно успокоили украинцев: ничего страшного не произошло.
В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе на улице Новополева вспыхнул пенопласт.
Как вести себя во время пожара
К сожалению, пожары – не редкость в нашей жизни. Украинцам напомнили, как правильно себя вести, чтобы уберечь жизнь и здоровье.
- Легковоспламеняющиеся материалы необходимо держать как можно дальше от источников тепла.
- При использовании электрических приборов следует соблюдать правила безопасности.
- Важно регулярно проверять и обслуживать свою электрическую систему, чтобы предотвратить возгорание.
- По возможности следует установить детектор дыма.