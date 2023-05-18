В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается черный столб дыма

В Днепровском районе Киева вечером 18 мая загорелся масштабный пожар. Спасатели уже прибыли.

В ГСЧС Украины в комментарии 24 Канала подтвердили факт пожара. Сообщили, что произошло возгорание трансформаторной подстанции.

Обратите внимание ГСЧС показала фото последствий ночной атаки на Киев

На месте пожара уже работают спасатели. В сети люди делятся фотографиями и видео с места пожара.

Пожар в Киеве: смотрите видео из сети

Пожар в Вышгородском районе

В Киевской области в Вышгородском районе 15 мая разгорелся пожар. Сообщили, что огонь разгорелся в лесном массиве. Данных о пострадавших, к счастью, не было.

Чтобы ликвидировать огонь, привлекли 25 человек и 7 единиц техники, из которых от ГСЧС – 15 спасателей и 4 единицы техники.

Огонь в районе Караваевых дач

Кроме того, утром 9 мая жители Киева заметили черный столб дыма, поднимавшийся над одним из районов украинской столицы. Люди испугались и даже предположили, что был "прилет". В то же время в ГСЧС Украины оперативно успокоили украинцев: ничего страшного не произошло.

В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе на улице Новополева вспыхнул пенопласт.

Как вести себя во время пожара

К сожалению, пожары – не редкость в нашей жизни. Украинцам напомнили, как правильно себя вести, чтобы уберечь жизнь и здоровье.