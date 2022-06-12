В Киеве вспыхнул пожар: дым виднеется в Дарницком районе столицы

В столице возник пожар в Дарницком районе. По словам очевидцев, пожар быстро распространяется, местные жители ощущают резкий дым.

В Дарницком районе в Киеве виднеется пожар – возгорание произошло днем на озере Тельбин, сообщают очевидцы происшествия.

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Пожар быстро распространяется – в районе озера стоит едкий дым. Местным жителям рекомендуют закрыть окна в своих домах.

На видео, опубликованных в телеграмм-каналах, видно, как над озером сильно пылает огонь.

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Пожар виден с высоты в Дарницком районе. Дым идет на жилые дома. Пока локализовать или потушить пожар не удалось.