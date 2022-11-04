В Киеве вводят экстренные отключения света: графики не действуют

В Киеве с самого утра, 4 ноября, ввели экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые действовали ранее, пока не актуальны.

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили в компании ДТЭК.

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В ДТЭК подчеркнули, что энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Что стало причиной аварийных отключений

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры украинцы должны экономно использовать свет. Ведь теперь обычная до ее повреждения нагрузка становится критической для энергосети.

Из-за таких вынужденных отключений по состоянию на утро 4 ноября без электроснабжения осталось полмиллиона квартир в Киеве. По словам мэра говорится о 450 тысячах квартир киевлян. Чтобы свести к минимуму вероятность таких отключений, украинцам крайне необходимо экономно потреблять электроэнергию. Так каждый сможет снизить нагрузку на электросистему Украины.



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Что этому предшествовало

Заметим, что еще 10 октября русские войска начали массированные удары по Украине. С тех пор они разрушили около 40% электростанций Украины. Следовательно, аварийные отключения света вынужденный шаг.

Обстрелы продолжаются несколько недель подряд. Россияне регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру крупных украинских городов. Досталось и Киеву, который из-за обстрелов накрыла тьма.

После массированных атак врага по Украине 10 октября киевляне и жители области потребили на 26,5% меньше электроэнергии, чем обычно в осенний период.

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