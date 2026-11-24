В Киеве пенсионер продавал бронь и работу в дипломатическом представительстве, – полиция
19 ноября в Киеве задержали 72-летнего мужчину, который торговал должностями в иностранных дипломатических представительствах. За бронирование от мобилизации и дипломатический паспорт подозреваемый вымогал 100 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Обещания иммунитета и схема выплат
По данным следствия, военнообязанный искал работу с гарантированным бронированием через общих знакомых. Те посоветовали обратиться к киевлянину, который уверял, что имеет серьезные связи в дипломатической службе и якобы создает новое подразделение в МИД.
В ходе переговоров подозреваемый заявил, что новый департамент министерства заработает не скоро. Вместо этого он предложил альтернативный вариант – должность в одном из иностранных дипломатических представительств в Киеве, название которого обещал раскрыть только после согласования анкеты.
Злоумышленник утверждал, что трудоустройство обеспечит клиенту дипломатические номера для автомобиля, дипломатический паспорт, полную защиту от мобилизации и право свободно выезжать за границу.
Впоследствии он заверил военнообязанного, что его кандидатура якобы уже одобрена.
Для начала оформления на работу мужчина сказал военнообязанному передать ему оригиналы личных документов и 20 000 долларов США в качестве задатка. Остальную сумму в размере 80 000 долларов клиент должен был отдать уже после окончательного зачисления в штат дипломатического представительства.
Следователи Голосеевского управления полиции задержали подозреваемого в столичном кафе непосредственно во время передачи документов и 20 000 долларов.
В Киеве задержали 72-летнего дельца / Фото: полиция, прокуратура
По данным УП, задержанному исполнилось 72 года. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд уже поместил фигуранта под круглосуточный домашний арест.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.