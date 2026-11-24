Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Обіцянки імунітету та схема виплат

За даними слідства, військовозобов'язаний шукав роботу з гарантованим бронюванням через спільних знайомих. Ті порадили звернутися до киянина, який запевняв, що має серйозні зв'язки у дипломатичній службі та нібито створює новий підрозділ у МЗС.

Під час переговорів підозрюваний заявив, що новий департамент міністерства запрацює не скоро. Натомість він запропонував альтернативний варіант – посаду в одному з іноземних дипломатичних представництв у Києві, назву якого обіцяв розкрити тільки після погодження анкети.

Зловмисник стверджував, що працевлаштування надасть клієнту дипломатичні номери для автомобіля, дипломатичний паспорт, повний захист від мобілізації та право вільно їздити за кордон.

Згодом він запевнив військовозобов'язаного, що його кандидатуру вже нібито погодили.

Для початку оформлення на роботу чоловік сказав військовозобов'язаному передати йому оригінали особистих документів та 20 000 доларів США завдатку. Решту суми в розмірі 80 000 доларів клієнт мав віддати вже після фінального зарахування до штату дипустанови.

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Слідчі Голосіївського управління поліції затримали підозрюваного в столичному кафе безпосередньо під час передачі документів та 20 000 доларів.

У Києві затримали 72-річного ділка / Фото поліція, прокуратура

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За даними УП, затриманому виповнилося 72 роки. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд уже відправив фігуранта під цілодобовий домашній арешт.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.