В Киеве задержали главу военно-врачебной комиссии одного из районов, – Найем

Адвокат Маси Найем сообщил о задержании главы одной из военно-врачебных комиссий Киева. Причиной стало то, что тот за деньги безосновательно снимал военнообязанных с учета.

Как утверждает адвокат, главе ВВК уже сообщили о подозрении. Его действия квалифицируют как принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

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Что известно о задержании главы ВВК

Маси Найем не уточнил, о главе военно-врачебной комиссии какого именно района столицы идет речь, однако отметил, что тот за деньги оформлял документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжение следует,

– написал Найем.

На Волыни будут судить военного

Специализированная прокуратура в сфере обороны завершила расследование убийства Михаила и Александра Куцыков – отца и сына, которые с началом полномасштабного вторжения добровольцами пошли защищать Украину. Дело было передано в суд.

По данным следствия, отца и сына убил младший сержант. Трагедия произошла 16 января этого года. Тогда подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вошел в блиндаж, где ночевали отец и сын, и произвел более десяти выстрелов из ручного пулемета.

В результате 48-летний отец и 26-летний сын погибли на месте. По данным следствия, мужчина осознавал последствия своих действий, но хотел совершить их из-за долговременных неприязненных отношений с Михаилом и Александром Куцыками из Ковеля.

За совершенное преступление младшему сержанту грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.