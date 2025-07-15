Вынесла 50 тысяч долларов: в Киеве девушка обокрала мужчину после первого свидания

В Киеве 22-летняя девушка на первом свидании обокрала нового знакомого, пока тот спал. Она вынесла из его квартиры около 50 тысяч долларов наличными.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно об ограблении мужчины?

Правоохранители получили сообщение о краже значительной суммы денег у жителя Киева. Полицейские установили, что 14 июля вечером 33-летний мужчина познакомился с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе домой.

После совместного распития алкогольных напитков мужчина заснул, а гостья, увидев наличные в сумке хозяина дома, украла около 50 000 долларов и покинула квартиру,

– говорится в сообщении.

Правоохранители смогли разыскать правонарушительницу меньше чем за сутки. Во время обыска следователи изъяли у нее большую часть похищенных средств, а также наличные в национальной валюте.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении кражи, совершенной в условиях военного положения в особо крупных размерах. Сейчас она находится под стражей с правом внесения залога. Нарушительнице грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и ОГП разоблачили экс-чиновника Минобороны, который, вероятно, украл 90 миллионов гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов для ВСУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.