В Киевской и Одесской областях работают силы ПВО: враг атакует дронами
- В ночь на 6 июня Россия атаковала Киевскую и Одесскую области беспилотниками, против которых работали силы ПВО.
- Воздушную тревогу объявляли в Киевской и других областях из-за угроз ракет и беспилотников.
Россияне атакуют Киевскую и Одесскую области беспилотниками ночью 6 июня. Известно, что по вражеским БпЛА работают силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Что известно о российской атаке в ночь на 6 июня
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23:42. В воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники – силы ПВО работали по целям.
В Одесской области также фиксировали угрозу беспилотников. ПВО работала по дронам.
Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 6 июня. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей – в них сохраняется опасность. В частности, враг пустил ракеты в Николаевскую область, БПЛА на Полтаву, Умань и Чернигов.
В Киеве воздушная тревога была объявлена в 00:45.
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