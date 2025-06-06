В Киевской и Одесской областях работают силы ПВО: враг атакует дронами

Россияне атакуют Киевскую и Одесскую области беспилотниками ночью 6 июня. Известно, что по вражеским БпЛА работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о российской атаке в ночь на 6 июня

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23:42. В воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники – силы ПВО работали по целям.

В Одесской области также фиксировали угрозу беспилотников. ПВО работала по дронам.

Россия атакует Украину беспилотниками в ночь на 6 июня. Воздушная тревога была объявлена ​​в ряде областей – в них сохраняется опасность. В частности, враг пустил ракеты в Николаевскую область, БПЛА на Полтаву, Умань и Чернигов.

В Киеве воздушная тревога была объявлена ​​в 00:45.

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