В Киеве и в ряде областей – тревога: Запорожье под обстрелом россиян, в Одессе раздаются взрывы
Ночью 4 мая в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Предварительно причиной этого стал запуск врагом беспилотников.
По данным мониторинговых групп, речь идет о разведывательных беспилотниках. Однако есть вероятность запуска захватчиками дронов-камикадзе. Актуальную информацию о ситуации в регионе для вас собирает 24 Канал.
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3:19 В Одессе снова раздался мощный взрыв.
3:10 Карта воздушных тревог на данный момент выглядит следующим образом.
3:09 В Одессе снова раздался взрыв.3:03 Есть сообщения о взрывах в Славянске и Краматорске. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.2:53 В Одессе раздались еще 2 мощные взрывы.2:50 В Одессе в третий раз раздался взрыв.2:48 В Одессе прогремел еще один взрыв, о чем сообщает Суспільне.
Карта воздушных тревог / Скриншот
2:46 В Одессе раздался взрыв.
В Черкасской области в это время объявили воздушную тревогу.2:38 В Киевской области также работает ПВО.2:36 Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях.2:34 В Киеве раздался взрыв. В КМВА заявили, что это результат работы ПВО.2:23 В Херсоне снова раздаются взрывы. Россия продолжает терроризировать жителей города после вчерашних кровавых обстрелов.2:21 Воздушную тревогу объявили в Киеве.2:13 В Запорожье снова раздались взрывы.2:12 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей области находиться в безопасных местах, соблюдать информационную гигиену и сохранять спокойствие на фоне атаки врага.2:11 Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.2:04 В Запорожье раздался взрыв. Вероятно, город под ударом ракет С-300.
2:03 За предыдущий час об угрозе вражеской атаки предупредили в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
В Запорожской области тревогу объявили еще в 0:22.
3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.