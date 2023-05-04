В Киеве и в ряде областей – тревога: Запорожье под обстрелом россиян, в Одессе раздаются взрывы

Ночью 4 мая в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Предварительно причиной этого стал запуск врагом беспилотников.

По данным мониторинговых групп, речь идет о разведывательных беспилотниках. Однако есть вероятность запуска захватчиками дронов-камикадзе. Актуальную информацию о ситуации в регионе для вас собирает 24 Канал.

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В Одессе снова раздался мощный взрыв.

3:10 Карта воздушных тревог на данный момент выглядит следующим образом.





Карта воздушных тревог / Скриншот

В Одессе снова раздался взрыв.Есть сообщения о взрывах в Славянске и Краматорске. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.В Одессе раздались еще 2 мощные взрывы.В Одессе в третий раз раздался взрыв.В Одессе прогремел еще один взрыв, о чем сообщает Суспільне

2:46 В Одессе раздался взрыв.

В Черкасской области в это время объявили воздушную тревогу.

В Киевской области также работает ПВО.Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях.В Киеве раздался взрыв. В КМВА заявили, что это результат работы ПВО.В Херсоне снова раздаются взрывы. Россия продолжает терроризировать жителей города после вчерашних кровавых обстрелов.Воздушную тревогу объявили в Киеве.В Запорожье снова раздались взрывы.Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей области находиться в безопасных местах, соблюдать информационную гигиену и сохранять спокойствие на фоне атаки врага.Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.В Запорожье раздался взрыв. Вероятно, город под ударом ракет С-300.

2:03 За предыдущий час об угрозе вражеской атаки предупредили в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

В Запорожской области тревогу объявили еще в 0:22.

3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.



Карта повітряних тривог / Скриншот