Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и оставаться в укрытии до отбоя.
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Где объявили воздушную тревогу
15:42, 17 ноября
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
15:32, 17 ноября
Актуальная карта тревог
15:24, 17 ноября
В Сумах слышали взрыв во время тревоги.
15:22, 17 ноября
Ракета через Сумщину в направлении Черниговской области.
15:20, 17 ноября
Еще одна цель на Полтавщину.
15:19, 17 ноября
Скоростная цель на Сумщине. Направление – Ахтырка.
15:18, 17 ноября
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.