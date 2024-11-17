Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и оставаться в укрытии до отбоя.

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Где объявили воздушную тревогу

15:42, 17 ноября Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

15:32, 17 ноября Актуальная карта тревог

15:24, 17 ноября В Сумах слышали взрыв во время тревоги.

15:22, 17 ноября Ракета через Сумщину в направлении Черниговской области.

15:20, 17 ноября Еще одна цель на Полтавщину.

15:19, 17 ноября Скоростная цель на Сумщине. Направление – Ахтырка.