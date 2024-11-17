Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й залишатися в укритті до відбою.

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Де оголошували повітряну тривогу

15:42, 17 листопада

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

15:32, 17 листопада

Актуальна мапа тривог

15:24, 17 листопада

У Сумах чули вибух під час тривоги.

15:22, 17 листопада

Ракета через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

15:20, 17 листопада

Ще одна ціль на Полтавщину.

15:19, 17 листопада

Швидкісна ціль на Сумщині. Напрямок – Охтирка.

15:18, 17 листопада

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.