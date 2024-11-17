Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й залишатися в укритті до відбою.
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Де оголошували повітряну тривогу
15:42, 17 листопада
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
15:32, 17 листопада
Актуальна мапа тривог
15:24, 17 листопада
У Сумах чули вибух під час тривоги.
15:22, 17 листопада
Ракета через Сумщину в напрямку Чернігівської області.
15:20, 17 листопада
Ще одна ціль на Полтавщину.
15:19, 17 листопада
Швидкісна ціль на Сумщині. Напрямок – Охтирка.
15:18, 17 листопада
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.