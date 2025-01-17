Кроме этого, в области фиксируют пожар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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В каком состоянии мальчик и какие еще повреждения фиксируют на Киевщине

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь,

– сообщает и.о. председателя ОВА Николай Калашник.

В Киевской ОВА отмечают, что также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

Калашник обратился ко всем жителям с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует.

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Заметим, в 22:45 в Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве зафиксированы ударные БпЛА. Там сообщили о работе ПВО по целям.