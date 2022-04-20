В Киевской области на месте разрушенных мостов строят временные переправы: уже открыли три

Укравтодор вместе с военными строит временные переправы на месте разрушенных мостов. На днях новые переправы были открыты в Стоянке, Романовке и Катюжанке.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. На 6 переправах, по его словам, возобновлено движение, еще 8 переправ сейчас строится у разрушенных мостов.

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Улицы продолжают расчищать

В Бородянке, Буче, Ворзеле, Гостомеле и Ирпене, которые были оккупированы российскими военными, после ожесточенных боев расчищают улицы.

На сегодняшний день имеем 170 километров убранных улиц. Фокусируемся не только на важных логистических маршрутах, но и там, где враг уничтожал инфраструктуру: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны,

– отметил Кубраков.

Министр также рассказал, что очищено более 100 километров Житомирской трассы, 35 километров автодороги Киев – Ковель и еще 30 – региональных и территориальных путей. Напомним, ранее Кубраков сообщил, что для восстановления разрушенных мостов в Киевской области понадобится 2-3 месяца.

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