В Киевской области начались отключения: сколько времени может не быть света и как часто его будут выключать

В Киевской области начались отключения электроэнергии. Света не будет в ближайшие 4 часа.

Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

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В ведомстве объяснили, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то в случае если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.

Изменения в движении электротранспорта

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что с целью экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

С перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться на сайте городских властей.

Отключение света в Киеве

В Офисе Президента сообщили, что по всей Украине, в частности, в Киеве будут 20 октября выключать свет. Отключения нужны, чтобы снизить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность восстановиться.

Следовательно, ДТЭК Киевские электросети вынуждены применить график ограничения электроснабжения. Адреса потребителей были поделены на три очереди. Сначала ограничили электроснабжение в части 3-й очереди (16:00 – 20:00). Правда, предупреждали, что при необходимости могут отключить и следующую очередь.

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00

График отключения электричества в Киеве / Фото ДТЭК Киевские электросети

С 10 октября российские войска разрушили уже около 40% электростанций Украины.