В Киевской области открыли памятник дрону "Баба Яга" в рамках проекта ГУР

В рамках проекта "ГУР благодарит" в Киевской области открыли памятник. Он посвящен дрону-бомбардировщику под названием "Баба Яга".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

Что известно о новом памятнике под названием "Баба Яга"?

Новый памятник на Киевщине выглядит как фигура Бабы Яги, которая держит в руках дрон, подсвеченный синим и желтым. волонтер и меценат Игорь Школьный отметил, что скульптуру назвали так, потому что враги всегда называли любые большие украинские дроны "Бабой Ёжкой".

Этот дрон, (что на памятнике – Укринформ), отлетал свой ресурс. Его производитель фактически передал скульптору с материалами, а тот работал бесплатно. Скульптуру делали несколько месяцев,

– говорит волонтер Школьный.

Установка памятника является благодарностью обществу за помощь и содействие подразделениям Сил обороны Украины, которая реализуется в рамках проекта "ГУР благодарит".

Открытие памятника "Баба Яга" на Киевщине / Фото Укринформа

"Вообще была такая общая идея военных и волонтеров, они придумали, что это - символ нашей победы – именно "Баба Йожка", которой боится враг. Все установлено за счет фактически меценатов и производителя дронов", – объяснил волонтер. Тот беспилотник, который является частью памятника, является прообразом других дронов – Heavy Shot.

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий поблагодарил общине Вишневого за эту технику и за всю помощь, которую предоставляет община. Он отметил, что каждый дрон и каждый БпЛА достигает своей цели, и военные разведчики делают все, чтобы защитить украинское государство.

Как возникла идея установки памятника дрону "Баба Яга"?

Меценат и блогер Игорь Омелянович инициировал создание необычного памятника, символизирующего технологическое преимущество Украины на фронте.

По его словам, идея создания скульптуры возникла, когда традиционные сборы средств начали даваться труднее, и понадобился новый способ привлечь внимание к потребностям войска.

Активист обратился к местной власти и военным, чтобы найти общее решение для закрытия потребностей фронта. И попросил помощи у городского совета Вишневого. Затем над воплощением замысла работал мастер с юга Украины, который из-за оккупации родного города вынужден был покинуть родной дом.