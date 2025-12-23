Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.

Що відомо про новий пам'ятник під назвою "Баба Яга"?

Новий пам'ятник на Київщині виглядає як фігура Баби Яги, яка тримає у руках дрон, підсвічений синім і жовтим. ‎Волонтер і меценат Ігор Шкільний зазначив, що скульптуру назвали так, бо вороги завжди називали будь-які великі українські дрони "Бабою Йожкою".

Цей дрон, (що на пам'ятнику – Укрінформ), відлітав свій ресурс. Його виробник фактично передав скульптору із матеріалами, а той працював безкоштовно. Скульптуру робили кілька місяців,

– каже волонтер Шкільний.

Встановлення пам’ятника є подякою громаді за допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України, яка реалізується в рамках проєкту "ГУР дякує".

Відкриття пам'ятника "Баба Яга" на Київщині / Фото Укрінформу

"Взагалі була така спільна ідея військових і волонтерів, вони придумали, що це - символ нашої перемоги – саме "Баба Йожка", якої боїться ворог. Усе встановлено за рахунок фактично меценатів і виробника дронів", – пояснив волонтер. Той безпілотник, який є частиною пам'ятника, є прообразом інших дронів – Heavy Shot.

Заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький подякував громаді Вишневого за цю техніку та за всю допомогу, яку надає громада. Він наголосив, що кожен дрон і кожен БпЛА досягає своєї цілі, і що воєнні розвідники роблять все, щоб захистити українську державу.

Як виникла ідея встановлення пам'ятника дрону "Баба Яга"?

Меценат та блогер Ігор Омелянович ініціював створення незвичного пам’ятника, що символізує технологічну перевагу України на фронті.

За його словами, ідея створення скульптури виникла, коли традиційні збори коштів почали даватися важче, і знадобився новий спосіб привернути увагу до потреб війська.

Активіст звернувся до місцевої влади та військових, аби знайти спільне рішення для закриття потреб фронту. І попросив допомоги у міської ради Вишневого. Потім над втіленням задуму працював майстер з півдня України, який через окупацію рідного міста вимушений був покинути рідний дім.