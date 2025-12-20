Такою думкою з 24 Каналом поділився ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба". Він пройшов пекельні бої на різних напрямках, зокрема брав участь в операції на "вишках Бойка" та заходив на окупований Кримський півострів.

Чому адаптація у цивільному житті буває непростою?

За словами ветерана, після повернення до цивільного життя, він абсолютно змінився. Всі ці зміни він досі помічає, а процес адаптації не такий простий, як здається. Часто, коли військовий повертається з зони бойових дій, у нього з'являється когнітивний дисонанс.

Ти виходиш з пекла, але в тому пеклі все набагато простіше. Простіше й чесніше. Там ти бачиш людей, знаєш, хто є хто. Поруч твої брати. Ти розумієш, що тут свої, а там вороги. На війні все чорне і біле,

– наголосив "Саба".

Натомість, коли ти повертаєшся в цивільне життя, то бачиш, що світ насправді сірий. Тут все по-іншому. Часто багато речей, за які воювали наші захисники, є незрозумілими для людей у тилу. Від цього стає дуже складно.

"Під час процесу адаптації у тебе всередині повинно бути розуміння того, навіщо ти живеш, навіщо все робиш, бо шлях повернення дуже непростий", – підсумував ветеран воєнної розвідки.

