Таким мнением с 24 Каналом поделился ветеран военной разведки с позывным "Саба". Он прошел адские бои на разных направлениях, в частности участвовал в операции на "вышках Бойко" и заходил на оккупированный Крымский полуостров.
Почему адаптация в гражданской жизни бывает непростой?
По словам ветерана, после возвращения к гражданской жизни, он абсолютно изменился. Все эти изменения он до сих пор замечает, а процесс адаптации не такой простой, как кажется. Часто, когда военный возвращается из зоны боевых действий, у него появляется когнитивный диссонанс.
Ты выходишь из ада, но в том аду все гораздо проще. Проще и честнее. Там ты видишь людей, знаешь, кто есть кто. Рядом твои братья. Ты понимаешь, что здесь свои, а там враги. На войне все черное и белое,
– подчеркнул "Саба".
Зато, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь, то видишь, что мир на самом деле серый. Здесь все по-другому. Часто многие вещи, за которые воевали наши защитники, непонятны для людей в тылу. От этого становится очень сложно.
"Во время процесса адаптации у тебя внутри должно быть понимание того, зачем ты живешь, зачем все делаешь, потому что путь возвращения очень непростой", – подытожил ветеран военной разведки.
Что говорят ветераны о возвращении к гражданской жизни?
Ветеран войны Владимир Клочко воевал еще до 2022 года. После демобилизации он достаточно легко адаптировался. Впрочем отмечает, что в это время было ощущение, будто он пропустил очень много и теперь нужно все догнать. Также возникали трудности на работе.
Дмитрий Гращенко был на фронте с 2014 года, а сегодня работает в военной школе "Боривитер". По его словам, война не закончится, если каждый из нас не будет делать свой вклад. К сожалению, ветераны замечают, что люди забывают о войне, если она не касается их самих.
Ветеран Влад Кузьмич служил еще с 2016, затем в 2022-м снова стал в ряды Силы обороны. Второе возвращение с фронта было тяжелее. Воина не покидала тревога, было состояние “ступора”, когда ничего не хотелось делать. Впоследствии помогла работа, изменение фокуса внимания.