Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник в эфире 24 Канала резко отреагировал на эту ситуацию. Он объяснил, почему в украинской войне у побед часто много "отцов", но почти никто не хочет брать ответственность за поражения.

Кто на самом деле стоит за успехом операции?

Вокруг операции под Купянском быстро возникла борьба за авторство результата. В публичном пространстве появились заявления, которые сводят сложные боевые действия к заслуге отдельных должностных лиц или структур. Такой подход упрощает реальность войны и отодвигает на второй план тех, кто непосредственно выполняет приказы на поле боя.

У победы всегда много родителей, а поражение всегда сирота,

– подчеркнул ветеран Николай Мельник.

Он обратил внимание, что готовность брать на себя заслуги резко контрастирует с нежеланием отвечать за неудачные решения. Именно поэтому общество снова и снова видит публичные споры после успешных операций. По его логике, война не работает по принципу персональных трофеев, потому что результат всегда является следствием коллективной работы.

Напомним: 12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск. От места, где он записывал интервью, до российских позиций было чуть больше одного километра, что стало публичным сигналом контроля ситуации со стороны Украины.

Персонализация вредит армии

Сведение боевых решений к именам отдельных командиров или должностных лиц искажает саму суть войны. В таких условиях создается иллюзия, что результат зависит от одного решения или одного человека, тогда как на самом деле он формируется на всех уровнях, от штаба до окопа.

Если есть результат, значит был командир, который дал приказ, и подчиненные, которые смогли его выполнить так, как нужно для победы,

– отметил ветеран.

По его мнению, споры о том, кто сделал больше, неизбежны, потому что каждый уровень управления видит события со своей точки зрения. Командующему кажется, что решающим был его замысел, командиру подразделения – его решение на месте, а солдату – собственный штурм. Именно поэтому война не имеет одного автора, а попытки назначить его задним числом только разъединяют армию и общество.

Почему опасно делить заслуги во время боевых действий?

Операция на Купянском направлении еще продолжается, поэтому публичные споры о том, кто именно является ее главным автором, выглядят преждевременными. Такие дискуссии смещают фокус с реального состояния дел на фронте на медийные конфликты и персональные амбиции. В результате общество обсуждает не ход боевых действий, а фамилии.

Говорить о победах и поражениях нужно, но делать это следует для принятия кадровых решений, а не для самопиара,

– подчеркнул ветеран.

По его логике, именно анализ результата, а не красивые отчеты или публичные заявления, должен определять, кто справился с задачей, а кто нет. Иначе возникает опасная ситуация, когда командиры получают иммунитет от ответственности только потому, что успели первыми сформировать выгодную для себя картинку. В долгосрочной перспективе это вредит армии не менее, чем тактические ошибки на поле боя.

