Таким образом украинский лидер выполнил несколько целей. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко разобрал 24 Каналу, почему важен визит Зеленского в Купянск.

"Политический шаг, который был осуществлен Президентом Украины Владимиром Зеленским, является беспрецедентным за последние 100 лет. Назовите хоть одного лидера, Верховного главнокомандующего за 100 лет, который был бы настолько близко на линии боевого соприкосновения к врагу", – подчеркнул он.

Почему этот визит беспрецедентный?

Юрий Федоренко отметил, что от места, где Зеленский записал интервью, расстояние от россиян составляло чуть более, чем 1 километр. Прежде всего президент четко показал украинскому обществу, что наше войско крепкое как с точки зрения обороны, так и с точки зрения возможности доведения действий по улучшению своего положения и оттеснения противника.

Также Зеленский своим присутствием аннулировал все меры, которые принимались Путиным по влиянию на президента США Дональда Трампа. То есть это геополитический визит, который требовал чрезвычайной смелости. За 100 лет не помню, кто бы это мог сделать,

– сказал военный.

Поэтому Дональду Трампу так или иначе придется осуществлять определенные шаги, меры по усилению нашего государства и предоставлению Украине необходимых средств для продолжения ведения оборонительных действий.

Для украинских военных очень важно понимать, что военно-политическое руководство находится с ними плечом к плечу. И мы движемся совместно в одном направлении – сохранения украинской государственности, обеспечения безопасности для украинских граждан, устойчивого мира. Мира, но путем возможных побед с четкими гарантиями, которые дадут возможность нашим внукам не знать, что такое война,

– подчеркнул командир.

Визит Зеленского в Купянск: что известно?