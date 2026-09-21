Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия атаки?

Из-за российской атаки произошел пожар на одном из предприятий. В настоящее время ГСЧС ликвидирует пожар.

Также известно о повреждении двух частных домов, четырех автомобилей и складских помещений в другом населённом пункте района.

Информация о погибших и пострадавших не поступала,

– уточнил Ткаченко.

На местах атак работают соответствующие службы. Идет фиксация и уточнение всех последствий российского террора.