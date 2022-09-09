В своих соцсетях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил о начале реализации реформы управления отходами. Закон был принят еще 2,5 месяца тому назад.

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Первый крупный инвестиционный проект

Ощутить в действии реформу управления отходами первыми смогут жители Киевщины. 8 сентября ряд чиновников области, а именно:

Алексей Кулеба – глава Киевской ОГА;

Владимир Борисенко – мэр Борисполя;

Игорь Сапожко – мэр Броваров;

Михаил Нетяжук – мэр Фастова,

– подписали меморандум о сотрудничестве, чем фактически закрепили договоренность построить заводы по переработке отходов.

Спасение окружающей среды

По словам Стрельца, реализация проекта поможет уберечь окружающую среду:

Начинаем наконец преодолевать мусорное нашествие. Ибо наша цель – чистая окружающая среда и чистая Европа,

– заявил министр.

Два завода будут построены на территории Бориспольской, Броварской и Фастовской общин. Наибольшая их особенность и инновационность – использование нескольких технологий обработки сразу, в частности:

переработка пищевых отходов с последующим производством биометана;

глубокая сортировка отходов с выделением ценных материалов – металла, стекла и пластика.

Мощность технологий и инвестирования

Мощность совместного завода для Броварской и Бориспольской общин будет ориентировочно составлять 110 – 120 тысяч тонн отходов в год. В Фастовской общине – 35 – 100 тысяч.

Проект планируют реализовать за 2 года.

Планируется, что заводы будут строиться на средства кредитов европейских банков. Однако сейчас только ведутся переговоры с инвесторами.

Мусороперерабатывающие заводы по всей Украине

Кроме того, министр защиты окружающей среды подчеркнул, что мусороперерабатывающие мощности будут в скором будущем на всей территории нашего государства.

Мы провели аналитическую работу и сформировали план размещения мусороперерабатывающих мощностей. Это своеобразная карта, на которой определены более 200 потенциальных проектов.

В частности, в Киевской области, кроме 2 заводов по переработке отходов, планируют построить до 10 новых предприятий.

Экологическая катастрофа из-за россиян

Важно отметить, что из-за российских захватчиков также страдает украинская экология. Ранее стало известно о высохших озерах академика Зайцева в Одесской области.

Также летом из временно захваченного россиянами Мариуполя начали появляться новости о том, что в городе горят свалки и захватчики их не тушат.

Путинские воины не знают элементарных правил сохранения окружающей среды: они устраивают свалки во дворах многоэтажек.

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