В своих соцсетях министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил о начале реализации реформы управления отходами. Закон был принят еще 2,5 месяца тому назад.
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Первый крупный инвестиционный проект
Ощутить в действии реформу управления отходами первыми смогут жители Киевщины. 8 сентября ряд чиновников области, а именно:
- Алексей Кулеба – глава Киевской ОГА;
- Владимир Борисенко – мэр Борисполя;
- Игорь Сапожко – мэр Броваров;
- Михаил Нетяжук – мэр Фастова,
– подписали меморандум о сотрудничестве, чем фактически закрепили договоренность построить заводы по переработке отходов.
Спасение окружающей среды
По словам Стрельца, реализация проекта поможет уберечь окружающую среду:
Начинаем наконец преодолевать мусорное нашествие. Ибо наша цель – чистая окружающая среда и чистая Европа,
– заявил министр.
Два завода будут построены на территории Бориспольской, Броварской и Фастовской общин. Наибольшая их особенность и инновационность – использование нескольких технологий обработки сразу, в частности:
- переработка пищевых отходов с последующим производством биометана;
- глубокая сортировка отходов с выделением ценных материалов – металла, стекла и пластика.
Мощность технологий и инвестирования
Мощность совместного завода для Броварской и Бориспольской общин будет ориентировочно составлять 110 – 120 тысяч тонн отходов в год. В Фастовской общине – 35 – 100 тысяч.
Проект планируют реализовать за 2 года.
Планируется, что заводы будут строиться на средства кредитов европейских банков. Однако сейчас только ведутся переговоры с инвесторами.
Мусороперерабатывающие заводы по всей Украине
Кроме того, министр защиты окружающей среды подчеркнул, что мусороперерабатывающие мощности будут в скором будущем на всей территории нашего государства.
Мы провели аналитическую работу и сформировали план размещения мусороперерабатывающих мощностей. Это своеобразная карта, на которой определены более 200 потенциальных проектов.
В частности, в Киевской области, кроме 2 заводов по переработке отходов, планируют построить до 10 новых предприятий.
Экологическая катастрофа из-за россиян
Важно отметить, что из-за российских захватчиков также страдает украинская экология. Ранее стало известно о высохших озерах академика Зайцева в Одесской области.
Также летом из временно захваченного россиянами Мариуполя начали появляться новости о том, что в городе горят свалки и захватчики их не тушат.
Путинские воины не знают элементарных правил сохранения окружающей среды: они устраивают свалки во дворах многоэтажек.
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