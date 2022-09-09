У своїх соцмережах міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив про початок втілення реформи управління відходами. Закон було ухвалено ще 2,5 місяці тому.

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Перший великий інвестиційний проєкт

Відчути у дії реформу управління відходами першими зможуть мешканці Київщини. 8 вересня низка чиновників області, а саме:

Олексій Кулеба – голова Київської ОДА;

Володимир Борисенко – мер Борисполя;

Ігор Сапожко – мер Броварів;

Михайло Нетяжук – мер Фастова,

– підписали меморандум про співпрацю, чим фактично закріпили домовленість побудувати заводи з перероблення відходів.

Порятунок довкілля

За словами Стрільця, реалізація проєкту допоможе вберегти навколишнє середовище:

Починаємо нарешті долати сміттєву навалу. Бо наша мета - чисте довкілля та чиста Європа,

– заявив міністр.

Два заводи будуть збудовані на території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад. Найбільша їхня особливість та інноваційність – використання одразу декількох технологій обробки, зокрема:

перероблення харчових відходів з подальшим виробництвом біометану;

глибоке сортування відходів з виділенням цінних матеріалів - металу, скла та пластику.

Потужність технологій та інвестування

Потужність спільного заводу для Броварської та Бориспільської громад орієнтовно становитиме 110 – 120 тисяч тонн відходів на рік. У Фастівській громаді – 35 – 100 тисяч.

Проєкт планують втілити за 2 роки.

Планується, що заводи будуватимуться коштом кредитів європейських банків. Однак зараз лише ведуться перемовини з інвесторами.

Сміттєпереробні заводи по всій Україні

Окрім того, міністр захисту довкілля наголосив, що сміттєпереробні потужності будуть у недалекому майбутньому на всій території нашої держави.

Ми провели аналітичну роботу та сформували план розміщення сміттєпереробних потужностей. Це своєрідна мапа, на якій визначено понад 200 потенційних проєктів.

Зокрема на Київщині, окрім 2 заводів з перероблювання відходів, планують побудувати до 10 нових підприємств.

Екологічна катастрофа через росіян

Важливо зазначити, що через російських загарбників також страждає українська екологія. Раніше стало відомо про висохлі озера академіка Зайцева на Одещині.

Також влітку з тимчасово захопленого росіянами Маріуполя почали з'являтись новини про те, що у місті горять сміттєзвалища й загарбники їх не гасять.

Путінські вояки не знають елементарних правил збереження довкілля: вони влаштовують сміттєзвалища у дворах багатоповерхівок.

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