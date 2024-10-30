В Киевской области работает ПВО: дроны врага угрожают Киеву

Воздушную тревогу в Киевской области объявили из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников. Ночью 30 октября они угрожали и столице.

Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области. Позаботьтесь о безопасности и следите за предупреждениями Воздушных сил!

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Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 01:50, а в Киеве – в 03:26. Причиной стало движение ударных БПЛА врага в направлении столицы. Воздушные силы предупредили об угрозе, а местные власти отчитывались о работе сил Противовоздушной обороны в регионе.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в Киевской ОВА в 03:28.

Через несколько минут в столичной военной городской администрации добавили, что беспилотники российской армии угрожают Киеву. У города также начала работу ПВО.

А ближе к 4 утра в КГВА написали, что есть прямая угроза БПЛА для столицы и продолжается боевая работа сил и средств ПВО. Поэтому жителям Киева следует внимательно отнестись к безопасности.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы.

Все службы направляются на место. В том же районе – пожар в результате падения обломков дрона,

– написал он.