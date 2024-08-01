В Киевской области отработали силы ПВО из-за "Шахеды"

Российские оккупанты в очередной раз применили дроны-камикадзе против Украины. Это произошло ночью 1 августа, среди целей оказалась и Киевская область.

Дроны запускали с северного и южного направления. Но, в отличие от предыдущей ночи, их не было много.

Хронология ночи Россия запустила "Шахеды" и обстреливала баллистикой: в каких регионах тревога

Атака дронов на Киевскую область: что известно

Враг запустил "Шахеды" в конце суток 31 июля, о чем сообщили в социальных сетях Воздушные силы. Они проинформировали об опасности для Херсонской области, далее же беспилотники держали курс на Николаевщину.

Впоследствии появилась информация, что российские дроны-камикадзе прилетели и с северного направления, то есть через Сумскую и Черниговскую области. Их направление движения прослеживалось как западное, то есть в сторону Киевщины.

Туда они в итоге и долетели. В 03:33 Киевская ОВА сообщила:

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО.

Почти сразу после этого объявили отбой воздушной тревоги во всех областях, а Воздушные силы написали об отбое угрозы ударных дронов.

Но в Киевской области и столице тревога прозвучала снова буквально через минуту – очевидно, обнаружили недобитый дрон. Для его преодоления понадобилось еще немного времени, и тогда уже отбой объявили окончательно – в 04:03.

Этой же ночью объявляли угрозу применения врагом баллистического вооружения. Но официальных сообщений о каких-то пусках ракет или поражениях не было.