Работу ПВО подтвердили в Киевской ОВА. Россия запустила на северные регионы беспилотники, вероятно это иранские дроны.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей тревога: в Одессе пожар, на Киевщине и Черниговщине слышны взрывы

Какая ситуация в Киеве и области

После того, как Россия атаковала Одесскую область по стратегической авиации, на Юге объявили отбой воздушной тревоги. После того, как бомбардировщики отошли от пусковых рубежей, воздушную тревогу начали объявлять в северных областях, в частности Киевской области.

Россия запустила беспилотников. Вероятно, речь идет об иранских дронах. В Киевской ОВО призвали граждан сохранять спокойствие.

Через несколько минут взрывы слышались в окрестностях Киева. В Киевской городской военной администрации сообщили, что работают силы ПВО.

Напомним, после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. В ОВА пообещали сообщить детали вражеской атаки позже.