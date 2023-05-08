Роботу ППО підтвердили в Київській ОВА. Росія запустила на північні регіони безпілотники, ймовірно, це іранські дрони.

Зверніть увагу У Києві та низці областей тривога: в Одесі пожежа, на Київщині і Чернігівщині чути вибухи

Яка ситуація в Києві та області

Після того, як Росія атакувала Одеську область зі стратегічної авіації, на Півдні оголосили відбій повітряної тривоги. Після того, як бомбардувальники відійшли від пускових рубежів, повітряну тривогу почали оголошувати у північних областях, зокрема на Київщині.

Росія запустила безпілотники. Ймовірно, мова йде про іранські дрони. У Київській ОВА закликали громадян зберігати спокій.

Через кілька хвилин вибухи чули на околицях Києва. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працюють сили ППО.

Нагадаємо, після вибухів в Одесі спалахнула пожежа. В ОВА пообіцяли повідомити деталі ворожої атаки пізніше.